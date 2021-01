Pierpaolo Pretelli lascia senza parole Giulia Salemi: “Potrei innamorarmi di te” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli ha lasciato senza parole Giulia Salemi, confidando di essere sulla buona strada per innamorarsi di lei. La reazione dell’influencer ha stupito tutti. Pierpaolo Pretelli è sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Prima si è fatto notare per la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 11 gennaio 2021)hato, confidando di essere sulla buona strada per innamorarsi di lei. La reazione dell’influencer ha stupito tutti.è sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Prima si è fatto notare per la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

