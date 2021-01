Piano pandemico | “Se risorse sono scarse | scegliere chi curare”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La bozza prevede in caso di necessità di fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori possibilità di trarne beneficio

matteorenzi : Presentato il Piano Pandemico nazionale. Se ci sono poche risorse, bisogna scegliere chi curare. Ho una idea più se… - MediasetTgcom24 : Zambon (Oms): 'Guerra mi chiedeva di falsificare il piano pandemico' #Covid - Corriere : Piano pandemico, Zambon attacca Ranieri Guerra: «Mi chiedeva di falsificare» - Corriere : La bozza del piano pandemico 2021-2023: «In caso di crisi, prima le cure a chi ne trae ... - Italia_Notizie : Chi e come curare prima, i rischi dei viaggi in aereo e il timore di una mutazione dell’aviaria: cosa c’è nel nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano pandemico

La bozza del nuovo documento affronta anche la questione etica dell’accesso ai servizi nei momenti più critici. Si prevede anche la disponibilità di mascherine per gli operatori e per i cittadini, e a ...Dopo mesi di polemiche, inchieste giornalistiche e domande – ancora senza risposta – sull’effettiva preparazione dell’Italia all’eventualità di una pandemia come quella da coronavirus, il nostro Paese ...