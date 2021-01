Piano pandemico | “Se risorse sono scarse | scegliere chi curare”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La bozza prevede in caso di necessità di fornire trattamenti necessari a quei pazienti che hanno maggiori possibilità di trarne beneficio. Renzi: «Ci vuole il Mes, ci vuole tanto a capirlo?»

matteorenzi : Presentato il Piano Pandemico nazionale. Se ci sono poche risorse, bisogna scegliere chi curare. Ho una idea più se… - matteosalvinimi : Francesco Zambon (funzionario dell’OMS): “Il piano pandemico? Mi chiesero di falsificare le date'. Una storia inqui… - lucianonobili : Del #Recovery nessuna traccia. Peró è arrivato il piano pandemico. Dove si legge: “con risorse insufficienti rispet… - lapierpierina : RT @MoriMrc: Piano pandemico 2021-2023: “Se risorse scarse scegliere chi curare”. Ora se fosse vero che le risorse reali sono scarse tale s… - 25O319 : @doluccia16 Che per rimanere al governo ci vuole il piano pandemico permanente. -

Con altri 12.532 contagi registrati ieri e un tasso di positività salito al 13,6%, la situazione non sembra dare segnali di miglioramento. Sulle nuove misure anti contagio che entreranno in vigore dal ... Aggiornamento ore 11. L'appello degli operatori del turismo invernale ...