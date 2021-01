Piano Oms, Guerra: "Mi dissero di non informare il ministero della Salute" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Gli autori del Rapporto sulla gestione pandemica in Italia “mi dissero esplicitamente di non informare il ministero della Salute” riguardo i dati della pubblicazione del dossier. A riferirlo è Ranieri Guerra, numero due dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in merito al rapporto su cui sta indagando anche la Procura di Bergamo e sul quale “non ho mai avuto la facoltà di prendere iniziative”. “Non ho mai obbiettato alla pubblicazione della seconda versione del Rapporto di Venezia: tutte le comunicazioni e le discussioni che si sono tenute si riferiscono a una prima versione, mai pubblicata e successivamente corretta da parte degli autori, che non hanno mai ricevuto peraltro l’autorizzazione alla pubblicazione da parte degli ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Gli autori del Rapporto sulla gestione pandemica in Italia “miesplicitamente di nonil” riguardo i datipubblicazione del dossier. A riferirlo è Ranieri, numero due dell’Organizzazione mondialesanità (Oms), in merito al rapporto su cui sta indagando anche la Procura di Bergamo e sul quale “non ho mai avuto la facoltà di prendere iniziative”. “Non ho mai obbiettato alla pubblicazioneseconda versione del Rapporto di Venezia: tutte le comunicazioni e le discussioni che si sono tenute si riferiscono a una prima versione, mai pubblicata e successivamente corretta da parte degli autori, che non hanno mai ricevuto peraltro l’autorizzazione alla pubblicazione da parte degli ...

