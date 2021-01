Piano del governo di un lockdown da 100 giorni? Vediamo meglio di cosa si tratta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Aumenta l’attesa per il nuovo DPCM, il cui arrivo è previsto per il 14 gennaio. Nuovo DPCM: lockdown in arrivo? Al momento le ipotesi sono tante, ma è certo che il governo sta prevedendo una linea dura e una stretta ancora maggiore su bar e ristoranti. In questi giorni si sta discutendo di regole più rigide per le zone gialle e di sogli più basse per rientrare all’interno di zone rosse o arancioni. Per contrastare l’imminente terza ondata di contagi, si sta vagliando una stretta di circa 100 giorni, la quale porterebbe quasi tutta l’Italia in zona rossa. Questo espediente potrebbe migliorare l’attuale pressione sugli ospedali e permetterebbe al Piano vaccinale di coprire, senza troppi intoppi, tutta la popolazione sanitaria e quella più anziana. Possibile proroga dello stato di ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 11 gennaio 2021) Aumenta l’attesa per il nuovo DPCM, il cui arrivo è previsto per il 14 gennaio. Nuovo DPCM:in arrivo? Al momento le ipotesi sono tante, ma è certo che ilsta prevedendo una linea dura e una stretta ancora maggiore su bar e ristoranti. In questisi sta discutendo di regole più rigide per le zone gialle e di sogli più basse per rientrare all’interno di zone rosse o arancioni. Per contrastare l’imminente terza ondata di contagi, si sta vagliando una stretta di circa 100, la quale porterebbe quasi tutta l’Italia in zona rossa. Questo espediente potrebbe migliorare l’attuale pressione sugli ospedali e permetterebbe alvaccinale di coprire, senza troppi intoppi, tutta la popolazione sanitaria e quella più anziana. Possibile proroga dello stato di ...

