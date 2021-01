Personale ATA, permessi per esami e visite specialistiche [GUIDA] (Di lunedì 11 gennaio 2021) Assenze Personale ATA per esami e visite specialistiche. Pubblichiamo la GUIDA a cura di Paolo Pizzo con riferimenti normativi ed esempi. L'articolo Personale ATA, permessi per esami e visite specialistiche GUIDA . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021) AssenzeATA per. Pubblichiamo laa cura di Paolo Pizzo con riferimenti normativi ed esempi. L'articoloATA,per

PinoSalamon : RT @PpBombardieri: L'istruzione è un patrimonio fondamentale per il presente e il futuro di questo Paese, è fondamentale attuare tutte le m… - FENEALUIL_ : RT @PpBombardieri: L'istruzione è un patrimonio fondamentale per il presente e il futuro di questo Paese, è fondamentale attuare tutte le m… - PES_PoA : RT @PpBombardieri: L'istruzione è un patrimonio fondamentale per il presente e il futuro di questo Paese, è fondamentale attuare tutte le m… - GianlucaFicco76 : RT @PpBombardieri: L'istruzione è un patrimonio fondamentale per il presente e il futuro di questo Paese, è fondamentale attuare tutte le m… - Tino44588447 : RT @PpBombardieri: L'istruzione è un patrimonio fondamentale per il presente e il futuro di questo Paese, è fondamentale attuare tutte le m… -