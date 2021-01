Perché paragonare Trump a Re Lear è sbagliato (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chissà Perché molti media, anche autorevoli, paragonano in questi giorni Trump a Re Lear. La galleria di tiranni shakespeariani offre candidati di gran lunga più pertinenti al paragone con il Tycoon del povero Lear. Una delle caratteristiche peculiari del presidente americano è la caparbia volontà di non voler cedere lo scettro del potere. La celebre tragedia di Shakespeare inizia invece nel modo opposto: il Re si spoglia spontaneamente del potere e lo cede alle figlie sbagliando clamorosamente le destinatarie del regalo. La tremenda irriconoscenza delle prescelte lo porterà alla follia. Forse è questa pazzia di Lear (unita alle scarse letture dei giornalisti) a suscitare il paragone con Trump. Lear è certamente un uomo iroso ma pieno di offerta e richiesta d’affetto; ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chissàmolti media, anche autorevoli, paragonano in questi giornia Re. La galleria di tiranni shakespeariani offre candidati di gran lunga più pertinenti al paragone con il Tycoon del povero. Una delle caratteristiche peculiari del presidente americano è la caparbia volontà di non voler cedere lo scettro del potere. La celebre tragedia di Shakespeare inizia invece nel modo opposto: il Re si spoglia spontaneamente del potere e lo cede alle figlie sbagliando clamorosamente le destinatarie del regalo. La tremenda irriconoscenza delle prescelte lo porterà alla follia. Forse è questa pazzia di(unita alle scarse letture dei giornalisti) a suscitare il paragone conè certamente un uomo iroso ma pieno di offerta e richiesta d’affetto; ...

