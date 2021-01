Perché in Italia le opere pubbliche sono ferme? (di B.G. Mattarella) (Di lunedì 11 gennaio 2021) (di Bernardo Giorgio Mattarella, Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza della Luiss Guido Carli) Il dibattito sui contratti pubblici e, in particolare, sulle opere pubbliche, è particolarmente intenso negli ultimi tempi, sia al livello scientifico sia al livello giornalistico. La sua attualità è accresciuta dalla prospettiva del Recovery Plan, che prevederà molti investimenti infrastrutturali. Questo dibattito, peraltro, non sempre è supportato da dati e non sempre a esso partecipano gli operatori. Per rimediare a questi difetti, il Centro Bachelet della Luiss, in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con Confindustria e con l’Associazione nazionale costruttori edili, ha avviato una ricerca condotta attraverso la somministrazione di questionari agli operatori ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) (di Bernardo Giorgio, Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza della Luiss Guido Carli) Il dibattito sui contratti pubblici e, in particolare, sulle, è particolarmente intenso negli ultimi tempi, sia al livello scientifico sia al livello giornalistico. La sua attualità è accresciuta dalla prospettiva del Recovery Plan, che prevederà molti investimenti infrastrutturali. Questo dibattito, peraltro, non sempre è supportato da dati e non sempre a esso partecipano gli operatori. Per rimediare a questi difetti, il Centro Bachelet della Luiss, in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con Confindustria e con l’Associazione nazionale costruttori edili, ha avviato una ricerca condotta attraverso la somministrazione di questionari agli operatori ...

