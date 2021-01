Perché in Campania risultano effettuate più vaccinazioni delle dosi a disposizione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un documento ufficiale che rischia di creare confusione, ma solo per chi non lo legge nella sua interezza. In molti, sui social, stanno condividendo uno screenshot del report – aggiornato quotidianamente (anzi, più volte al giorno) – dal Ministero della Salute sulle immunizzazioni nel nostro Paese. A far discutere (anche al netto delle polemiche dei giorni scorsi tra il governatore Vincenzo De Luca e il commissario Domenico Arcuri) è il dato delle vaccinazioni in Campania. Non si tratta di una foto contraffatta, ma c’è una spiegazione. LEGGI ANCHE > Le fantasiose teorie social sulla foto falsa della vaccinazione di Roberto Burioni Questa è la foto che sta facendo il giro dei social, con particolare riferimento al dato sulla vaccinazioni in Campania. Come detto, non si tratta di un ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un documento ufficiale che rischia di creare confusione, ma solo per chi non lo legge nella sua interezza. In molti, sui social, stanno condividendo uno screenshot del report – aggiornato quotidianamente (anzi, più volte al giorno) – dal Ministero della Salute sulle immunizzazioni nel nostro Paese. A far discutere (anche al nettopolemiche dei giorni scorsi tra il governatore Vincenzo De Luca e il commissario Domenico Arcuri) è il datoin. Non si tratta di una foto contraffatta, ma c’è una spiegazione. LEGGI ANCHE > Le fantasiose teorie social sulla foto falsa della vaccinazione di Roberto Burioni Questa è la foto che sta facendo il giro dei social, con particolare riferimento al dato sullain. Come detto, non si tratta di un ...

cdswap : La Campania che ha somministrato il 101% è perché ha utilizzato la sesta dose di ogni fiala del vaccino #pfizer. e… - m_dore : RT @RobyGiotto: Questa è l'Italia, questa è la Campania di De Luca, sembra Beirut del 1982. Questo paese potrebbe essere stupendo, ma abbia… - ZzGiaco : ma perchè ci deve essere una gara in ogni cosa? ...la campania è prima nelle vaccinazioni...no è il veneto ...no. l… - PulcinoRossoner : RT @fleinaudi: #BuonaPagina 'Politica nel Sud, dove le toghe levano e mettono' @mdemarco55 @Corriere ??Dopo Bassolino in Campania, 19 proc… - LucaRusso80 : Speriamo che sia perchè si ricava una dose in più ogni 5... speriamo! #campania #regionevirtuosa -

