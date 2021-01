Perché Danì Maison è l’unico ristorante italiano dei 10 più cool al mondo (Di lunedì 11 gennaio 2021) È il ristorante Dani Maison di Ischia l’unico locale italiano entrato nella ristrettissima rosa dei 10 ristoranti più cool del mondo di Forbes. Il suo chef, Nino Di Costanzo, è bravissimo, la Michelin gli da due stelle, mentre invece non entra nella 50Best. Non è quindi il ristorante ai primi posti delle guide più note, ma esplorando il mondo, da Bangkok a Santiago del Cile fino a New York, secondo Forbes di italiano c’è solo lui. Perché? Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) È il ristorante Dani Maison di Ischia l’unico locale italiano entrato nella ristrettissima rosa dei 10 ristoranti più cool del mondo di Forbes. Il suo chef, Nino Di Costanzo, è bravissimo, la Michelin gli da due stelle, mentre invece non entra nella 50Best. Non è quindi il ristorante ai primi posti delle guide più note, ma esplorando il mondo, da Bangkok a Santiago del Cile fino a New York, secondo Forbes di italiano c’è solo lui. Perché?

bordonifabio : @Dani_Violante Allora perché truccarsi?! - dani_mazzo : @68kikka Ho letto un twit dove ci si lamentava perché x fare il vaccino bisogna fare 2 punture in 20 gg.. Non ho pa… - Dani_11h11m : RT @bayxreche: Leggo di gente che dice che è Dayane che dovrebbe andare dietro a Rosalinda quando non è lei quella in crisi esistenziale pe… - Giada_Aro : Ma la vera domanda è: Jamie è tornata a Bly? Perché quando vede il corpo di Dani, older Jamie dice che è tornata pe… - Giada_Aro : Citando questo tweet con jamie che fa sub nel lago per vedere dani (no non posto foto o video perché è troppo dolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Danì Libertà per Dana. Lettera al Presidente Il Manifesto