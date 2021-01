Party illegale con alcol e droga: in 13 sorpresi nel loft alla faccia del covid (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un'altra festa abusiva a base di droga è stata scoperta dalla Polizia di Stato a Milano nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il teatro dell'ultimo caso in ordine cronologico è un loft adibito a ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un'altra festa abusiva a base diè stata scoperta dPolizia di Stato a Milano nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il teatro dell'ultimo caso in ordine cronologico è unadibito a ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, party illegale con alcol e droga: il dj finisce in cella per spaccio - leggoit : Milano, party illegale con alcol e droga: il dj finisce in cella per spaccio - il_Mitte : Una festa finita male per una consigliera comunale di Afd. #Afd - wolfbecker : RT @FFHRegional: Von #Polizei beendet: Illegale Corona-Party in #Gernsheim - FFHRegional : Von #Polizei beendet: Illegale Corona-Party in #Gernsheim -

Ultime Notizie dalla rete : Party illegale Padenghe, party illegale a Capodanno: pioggia di multe nel resort IL GIORNO Milano, party illegale con alcol e droga: il dj finisce in cella per spaccio

Un'altra festa abusiva a base di droga è stata scoperta dalla Polizia di Stato a Milano nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il teatro dell'ultimo caso in ordine ...

Dai tamponi veloci al party per i 18 anni

Alla polizia che ha fatto irruzione nel mini alloggio che aveva affittato per la notte, trovando una festa non autorizzata, la ragazza ha confessato: "È la mia festa per i 18 anni". Dentro c’erano 20 ...

Un'altra festa abusiva a base di droga è stata scoperta dalla Polizia di Stato a Milano nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il teatro dell'ultimo caso in ordine ...Alla polizia che ha fatto irruzione nel mini alloggio che aveva affittato per la notte, trovando una festa non autorizzata, la ragazza ha confessato: "È la mia festa per i 18 anni". Dentro c’erano 20 ...