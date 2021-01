Parmigianino | la storia della sua arte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) In un momento storico incerto e instabile, soprattutto nell’ambito fiorentino e romano nasce la Maniera, anche detta Manierismo. La precarietàsituazione politica verso la fine del 1500 e il superamento completo del Rinascimento, portano gli artisti verso nuove ricerche. L’introspezione individuale e psicologica emerge pian piano delle opere, come evasione da una realtà poco rassicurante. Francesco Mazzola, meglio noto come il, svilupperà in queste direzioni, uno stile originale e inedito, pronto a fare il giro del mondo. La pittura Manierista La Maniera trova terreno fertile soprattutto nell’pittura. Dopo la febbrile attività del Rinascimento e tutte le innovazioni tecniche apportate, i pittori volgono il loro sguardo verso nuovi orizzonti. Si abbandona infatti la perfezione ...