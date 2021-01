Parma benefattrice anonima dona ambulanza ai volontari | «Gesto di estrema generosità»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L’anno nuovo è cominciato alla grande per i soccorritori sanitaria dell’Assistenza Pubblica di: unahato un’intera. A fare il regalo graditissimo una persona che ha preferito rimanere nell’to. Particolare quest’ultimo che rende ancora più bello il già magnifico. Latrice lo ha fatto di cuore, non per smania di apparire. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 12.532 nuovi casi e 448 morti, salgono ancora le intensive La vicenda, riportata da siti come “Fanpage” e “Repubblica”, è stata raccontata dagli stessidell’Assistenza Pubblica di, l’organizzazione diato, a cui è andato il mezzo di soccorso per espressa volontà della ...