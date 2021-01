Parler off-line: out da Amazon, Apple e Google. La guerra a Trump continua (Di lunedì 11 gennaio 2021) Parler, la piattaforma social alternativa amata dai conservatori, è stata esclusa da Amazon, Google ed Apple. La guerra a Trump continua Come ormai tutti sanno, Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America, è stato bannato definitivamente da Twitter. Molti dei suoi collaboratori gli stanno suggerendo in queste ore di continuare con l’atteggiamento vittimista e continuare ad attaccare le piattaforme social che lo stanno oscurando e, a detta sua, censurando. Adesso nel mirino del presidente potrebbe esserci un altro social. web sourceIl cosiddetto “pregiudizio anti conservatore” del quale Trump parla da mesi potrebbe nelle prossime ore portare ad attacchi mediatici anche a ... Leggi su instanews (Di lunedì 11 gennaio 2021), la piattaforma social alternativa amata dai conservatori, è stata esclusa daed. LaCome ormai tutti sanno, Donald, Presidente degli Stati Uniti d’America, è stato bannato definitivamente da Twitter. Molti dei suoi collaboratori gli stanno suggerendo in queste ore dire con l’atteggiamento vittimista ere ad attaccare le piattaforme social che lo stanno oscurando e, a detta sua, censurando. Adesso nel mirino del presidente potrebbe esserci un altro social. web sourceIl cosiddetto “pregiudizio anti conservatore” del qualeparla da mesi potrebbe nelle prossime ore portare ad attacchi mediatici anche a ...

MySmoakQueen : S*lv*ni:'mi iscrivo su Parler' Parler: off line ?????? - Damianodanny1 : IN BALLO LA LIBERTA' OGGI SI IMBAVAGLIA IL NEMICO, DOMANI TOCCA A VOI SOCIAL NETWORK CONSERVATORE "PARLER", DOVE T… - FabioRussello : Lui si iscrive a #Parler e dopo 24 ore Parler è off line Lui mette il cappellino pro #Trump e Trump perde le elezio… - a_ambrosi : La piattaforma social #parler off line dopo che Amazon ha sospeso il servizio di hosting. Finalmente un lunedì che inizia bene.

LEGGI ANCHE > Trump si decide a fare un video su Twitter, il social network impedisce le interazioni La teoria è semplice. A far scattare le proteste non sarebbero stati i sostenitori di Donald Trump, ...

