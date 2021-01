Parler, cos'è e come funziona il social amato da Trump (Di lunedì 11 gennaio 2021) Parler, il social più utilizzato dalla base elettorale di Donald Trump, è stato bloccato da Apple, Google e Amazon. Mentre le prime due hanno rimosso la piattaforma dai loro app store, Amazon l'ha estromessa dal proprio servizio di web hosting, in seguito a violazioni delle sue regole. La compagnia ha contato 98 post ritenuti di incitazione alla violenza. Diverse compagnie tecnologiche hanno adottato misure stringenti all'indomani dei fatti di Washington del 6 gennaio culminati nell'irruzione in Campidoglio. Twitter ha sospeso l'account del presidente uscente e molti suoi sostenitori hanno deciso di migrare su Parler. La cancellazione dell'account Twitter di Trump ha innescato una corsa di adesioni a Parler. Anche Matteo Salvini ha annunciato di essersi iscritto a ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021), ilpiù utilizzato dalla base elettorale di Donald, è stato bloccato da Apple, Google e Amazon. Mentre le prime due hanno rimosso la piattaforma dai loro app store, Amazon l'ha estromessa dal proprio servizio di web hosting, in seguito a violazioni delle sue regole. La compagnia ha contato 98 post ritenuti di incitazione alla violenza. Diverse compagnie tecnologiche hanno adottato misure stringenti all'indomani dei fatti di Washington del 6 gennaio culminati nell'irruzione in Campidoglio. Twitter ha sospeso l'account del presidente uscente e molti suoi sostenitori hanno deciso di migrare su. La cancellazione dell'account Twitter diha innescato una corsa di adesioni a. Anche Matteo Salvini ha annunciato di essersi iscritto a ...

