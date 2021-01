Parler: che cos'è il nuovo social network 'pro-Trump' (Salvini si è già iscritto) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Inaccessibile al momento su tutti gli smartphone l'app diventata popolare tra i membri di gruppi estremisti statunitensi. Ma la galassia di strumenti a disposizione di chi vuole a tutti i costi ... Leggi su today (Di lunedì 11 gennaio 2021) Inaccessibile al momento su tutti gli smartphone l'app diventata popolare tra i membri di gruppi estremisti statunitensi. Ma la galassia di strumenti a disposizione di chi vuole a tutti i costi ...

VittorioSgarbi : #censura La rete sempre più imbavagliata. E in mano a poche aziende private che si schierano politicamente. Spazi d… - Marcozanni86 : Questo, poi parler rimossa da google store. Se non lo capite ora che iDemocratici politicamente corretti sono i pri… - Corriere : Salvini si iscrive su Parler, il social che piace ai sostenitori di Trump - NotebookPoems : Mimo come al solito giusto per 'parler', prende in prestito il telefonino di suo per fingere che non è lui. Sei proprio un vigliacco. - Twittytwitty17 : @luisaMononoke Idiota col botto E lo stan capendo solo ora quanto forte potrebbe essere il botto Su Parler gira rob… -