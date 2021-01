Parler | anche Amazon rimuove la app ‘covo’ di suprematisti pro Trump

paulin_spa : @Deputatipd @pdnetwork Ho sempre sostenuto che #salvini portasse jella... ha affondato anche #parler ??… - xissur2 : @lucabattanta @rekotc parler è sparita anche da app store di apple - generacomplotti : RT @Marty_Loca80: La storia è questa. Ieri Matteo Salvini si è iscritto a Parler, il social network scelto anche da Trump, dove sovranismo,… - francornldi : RT @Stupormundi66: #Salviniportasfiga ha sostenuto #Trump e adesso al carotone ciuffone gli danno l' #Impeachment Si è iscritto a #Parler… - Nicola01915145 : RT @Stefanialove_of: Volevo dare un consiglio a Salvini adesso che hanno chiuso anche #Parler può lasciare il suo numero di cellulare nei c… -

Ultime Notizie dalla rete : Parler anche

Quali saranno le novità di WhatsApp in arrivo in questo 2021? La piattaforma più utilizzata ed importante al mondo sembra pronta ad introdurre tante novità per gli utenti tra cui quella che permetterà ...La teoria, che circola anche sul social network Parler, metterebbe in luce che il presidente Mattarella abbia cospirato contro Trump ...