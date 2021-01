Paresi facciale dopo il vaccino anti Covid, ricoverata infermiera: perché non c’è da preoccuparsi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Paresi facciale dopo il vaccino anti Covid, ricoverata infermiera. Un caso di sindrome di Bell, vale a dire di leggera Paresi facciale, è stato riscontrato in una infermiera di Teramo che nei giorni scorsi aveva ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer-BioNtech contro il Covid. È questo il secondo caso del genere che si verifica in Abruzzo. Ma il direttore sanitario della Asl locale, Maurizio Brucchi, rassicura: “Non è nulla di importante e si risolve completamente con una cura nel giro di pochi giorni”. Una infermiera abruzzese a cui è stata somministrata nei giorni scorsi la prima dose di vaccino Pfizer-BioNtech contro il ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 11 gennaio 2021)il. Un caso di sindrome di Bell, vale a dire di leggera, è stato riscontrato in unadi Teramo che nei giorni scorsi aveva ricevuto la prima dose delPfizer-BioNtech contro il. È questo il secondo caso del genere che si verifica in Abruzzo. Ma il direttore sanitario della Asl locale, Maurizio Brucchi, rassicura: “Non è nulla di importante e si risolve completamente con una cura nel giro di pochi giorni”. Unaabruzzese a cui è stata somministrata nei giorni scorsi la prima dose diPfizer-BioNtech contro il ...

