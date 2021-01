Paragone (Italexit): “Resettare gli impegni fiscali, o saltano le famiglie o salta lo Stato” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Paragone (Italexit). “Trovo patetico ascoltare lo stress del palazzo su come risolvere il puntino che riguarda l’egoismo dei premier o del portavoce dei premier, rispetto allo stress che sta vivendo il Paese. Serve un vaccino fiscale. Stiamo costringendo l’economia reale a morire, mentre questi parlano di servizi segreti, di come si sono svegliati Conte, Renzi e Casalino. E’ chiaro che i disordini arriveranno”. E’ tranchant come suo solito Gianluigi Paragone, senatore del gruppo misto e fondatore del movimento “No Europa per l’Italia – Italexit”, che interviStato da Radio Cusano Campus ripete quello che va dicendo da giorni nei video pubblicati sulla sua seguitissima pagina Facebook. “Lo Stato adesso deve sfondare di deficit per ripartire” “Hanno inviato le cartelle esattoriali, ma se ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 gennaio 2021)). “Trovo patetico ascoltare lo stress del palazzo su come risolvere il puntino che riguarda l’egoismo dei premier o del portavoce dei premier, rispetto allo stress che sta vivendo il Paese. Serve un vaccino fiscale. Stiamo costringendo l’economia reale a morire, mentre questi parlano di servizi segreti, di come si sono svegliati Conte, Renzi e Casalino. E’ chiaro che i disordini arriveranno”. E’ tranchant come suo solito Gianluigi, senatore del gruppo misto e fondatore del movimento “No Europa per l’Italia –”, che intervida Radio Cusano Campus ripete quello che va dicendo da giorni nei video pubblicati sulla sua seguitissima pagina Facebook. “Loadesso deve sfondare di deficit per ripartire” “Hanno inviato le cartelle esattoriali, ma se ...

