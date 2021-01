Papa Francesco invita alla responsabilità: Chiesa e scienza insieme contro il Covid (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’invito alla responsabilità arriva anche da Papa Francesco. Il Santo Padre ha chiesto a tutti di vaccinarsi, annunciando di essersi messo in coda anche lui in attesa che sia il suo turno. foto facebookBergoglio in una lunga intervista al Tg5 ha ripercorso gli anni della sua giovinezza, mettendo in risalto tutti qui motivi per cui non bisogna essere sordi rispetto al momento storico che stiamo vivendo. Il Vescovo di Roma ha rievocato un ricordo d’infanzia per spiegare per quale ragione si vaccinerà: “Quando ero bambino – ha detto – ricordo che c’è stata la crisi della poliomielite e tanti bambini sono poi rimasti paralitici per questo, e c’era la disperazione per fare il vaccino. Quando è uscito il vaccino te lo davano con lo zucchero e c’erano tante mamme disperate… Poi noi siamo cresciuti all’ombra ... Leggi su chenews (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’invitoarriva anche da. Il Santo Padre ha chiesto a tutti di vaccinarsi, annunciando di essersi messo in coda anche lui in attesa che sia il suo turno. foto facebookBergoglio in una lunga intervista al Tg5 ha ripercorso gli anni della sua giovinezza, mettendo in risalto tutti qui motivi per cui non bisogna essere sordi rispetto al momento storico che stiamo vivendo. Il Vescovo di Roma ha rievocato un ricordo d’infanzia per spiegare per quale ragione si vaccinerà: “Quando ero bambino – ha detto – ricordo che c’è stata la crisi della poliomielite e tanti bambini sono poi rimasti paralitici per questo, e c’era la disperazione per fare il vaccino. Quando è uscito il vaccino te lo davano con lo zucchero e c’erano tante mamme disperate… Poi noi siamo cresciuti all’ombra ...

