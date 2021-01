Papa Francesco ha ufficializzato che le donne possono leggere la Bibbia e svolgere servizio all’altare durante le messe (Di lunedì 11 gennaio 2021) Papa Francesco ha stabilito con una decisione diretta e univoca – “motu proprio” – che d’ora in poi i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato saranno aperti anche alle donne. È di fatto la ratificazione di una prassi già diffusa, e Leggi su ilpost (Di lunedì 11 gennaio 2021)ha stabilito con una decisione diretta e univoca – “motu proprio” – che d’ora in poi i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato saranno aperti anche alle. È di fatto la ratificazione di una prassi già diffusa, e

petergomezblog : Papa Francesco: “La politica in questa fase non ha il diritto di rompere l’unità. E chi mette davanti l’interesse p… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Il vaccino è un'opzione etica, io lo farò' #ANSA - RaiNews : Papa Francesco cambia il diritto canonico per rendere istituzionale la presenza femminile sull'altare: 'I ministeri… - pef_lebowski : @AndreaMarano11 ho visto il post su papa Francesco di mr De Poli....uno dei peggior esempi di democristiani ancora… - lciucciovino : RT @ilpost: Papa Francesco ha ufficializzato che le donne possono leggere la Bibbia e svolgere servizio all’altare durante le messe https:/… -