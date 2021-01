Papa Francesco ha aperto alle donne i ministeri laicali della Chiesa cattolica (Di lunedì 11 gennaio 2021) (foto: Franco Origlia/Getty Images)Coadiuvato dal lavoro di due commissioni nominate ad hoc per il diaconato femminile, Papa Francesco ha deciso di aprire i ministeri laicali, ossia il letterato e l’accolitato, alle donne. Due uffici che riguardano, rispettivamente, l’annuncio della parola di Dio e il servizio all’altare. Questa scelta, definita storica da molti commentatori, comporta nuova stabilita? e riconoscimento pubblico per il ruolo ricoperto dalle donne all’interno della Chiesa cattolica, attraverso il mandato istituzionale da parte del vescovo. Nonostante le donne svolgano già di prassi molte mansioni durante le celebrazioni, finora non era mai stato permesso ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) (foto: Franco Origlia/Getty Images)Coadiuvato dal lavoro di due commissioni nominate ad hoc per il diaconato femminile,ha deciso di aprire i, ossia il letterato e l’accolitato,. Due uffici che riguardano, rispettivamente, l’annuncioparola di Dio e il servizio all’altare. Questa scelta, definita storica da molti commentatori, comporta nuova stabilita? e riconoscimento pubblico per il ruolo ricoperto dall’interno, attraverso il mandato istituzionale da parte del vescovo. Nonostante lesvolgano già di prassi molte mansioni durante le celebrazioni, finora non era mai stato permesso ...

