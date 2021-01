Palermo, attacco da rivedere: solo 11 gol per il trio Saraniti-Lucca-Rauti, serve il bomber (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una vittoria che alza l'asticella della stagione del Palermo.Palermo, quando i minuti finali regalano gioie: i punti conquistati all’ultimo respiro da Boscaglia & CoIl successo ottenuto nei minuti finali in casa della Cavese grazie alla rete di Rauti ha permesso ai rosanero di portarsi a quota 24 in classifica, a soli 4 punti dal terzo posto. La situazione in zona gol però, come scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', si fa preoccupante soprattutto dopo la sfida contro gli ultimi del torneo che ha denotato le difficoltà a far gol. Nelle ultime due uscite la Dea bendata è venuta in soccorso dei rosanero che non possono chiaramente sperare di risolvere le partite sempre nel finale. Le reti messe a segno finora dagli attaccanti sono davvero poche (11) che bisogna dividere appunto tra Saraniti, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una vittoria che alza l'asticella della stagione del, quando i minuti finali regalano gioie: i punti conquistati all’ultimo respiro da Boscaglia & CoIl successo ottenuto nei minuti finali in casa della Cavese grazie alla rete diha permesso ai rosanero di portarsi a quota 24 in classifica, a soli 4 punti dal terzo posto. La situazione in zona gol però, come scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', si fa preoccupante soprattutto dopo la sfida contro gli ultimi del torneo che ha denotato le difficoltà a far gol. Nelle ultime due uscite la Dea bendata è venuta in soccorso dei rosanero che non possono chiaramente sperare di risolvere le partite sempre nel finale. Le reti messe a segno finora dagli attaccanti sono davvero poche (11) che bisogna dividere appunto tra, ...

