Orlando “Conte è il punto di equilibrio della maggioranza”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi non crediamo che si debba e si possa andare fuori da questa, e crediamo che ildisia. Non è un discorso ideologico, riteniamo che tutte le altre strade siano sostanzialmente precluse. Se si va oltresi va con ogni probabilità oltre questae noi con Salvini e Meloni non vogliamo fare pasticci”. Lo ha detto ad Agorà, su Raitre, il vicesegretario del Pd, Andrea.(ITALPRESS). su Il CorriereCittà.

ROME, JAN 11 - Italia Viva (IV) leader Matteo Renzi on Monday warned Premier Giuseppe Conte against trying to end tension within the coalition supporting his government via a showdown in a parliamenta ...