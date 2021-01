Ora Trump rischia davvero l' impeachment O Pence lo sfiducia o passa la mozione dem

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Sull', i democratici vanno avanti spediti. Hanno infatti presentato formalmente alla Camera l'articolo per discutere l'di un presidente, repubblicano ma scomodo persino ...

Ma prima di metterlo ai voti fanno un ultimo tentativo con Mike Pence perché invochi il 25esimo emendamento per rimuovere il presidente. “Trump non dovrebbe essere in carica, punto”, ha tagliato corto ...Intervista alla storica di Harvard e firma del : «Le accuse di frodi hanno minato la democrazia, l’attacco a Capitol Hill lo ha reso evidente anche a chi finora lo negava».