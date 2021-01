One Planet Summit, impegno di 50 Paesi per proteggere il 30% del pianeta entro il 2030 (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Oltre 50 Paesi si sono impegnati a proteggere il 30% di acque e terre emerse del pianeta nel prossimo decennio, in modo da fermare l‘estinzione delle specie e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Il risultato è stato raggiunto al One Planet Summit di Parigi, una videoconferenza dedicata alla biodiversità a cui hanno partecipato circa 30 leader mondiali, tra capi di governo e personalità come il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, il presidente della Banca mondiale, David Malpass, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Assenti i leader di Stati Uniti, Russia, India e Brasile. “Cominciare il 2021 con questo One Planet Summit è molto importante perché questo è l’anno della riconciliazione di tutte le nostre ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Oltre 50si sono impegnati ail 30% di acque e terre emerse delnel prossimo decennio, in modo da fermare l‘estinzione delle specie e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Il risultato è stato raggiunto al Onedi Parigi, una videoconferenza dedicata alla biodiversità a cui hanno partecipato circa 30 leader mondiali, tra capi di governo e personalità come il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, il presidente della Banca mondiale, David Malpass, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Assenti i leader di Stati Uniti, Russia, India e Brasile. “Cominciare il 2021 con questo Oneè molto importante perché questo è l’anno della riconciliazione di tutte le nostre ...

