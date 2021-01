Oltre 12 500 nuovi positivi e 448 morti | l' indice di positività è al 13 | 6%

Leggi su agi

(Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Sono 12.532 icasi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 18.627 di ieri. Ma, come ogni lunedì, con molti meno tamponi: 91.656, quasi 50mila meno di ieri, tanto che il tasso dità sale al 13,67% (ieri 13,3%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 448 (ieri 361), per un totale di 79.203. Ancora in crescita i ricoveri: quelli ordinari sono 176 in più (ieri +167), 23.603 in tutto, mentre le terapie intensive crescono di 27 unità (ieri +22), con 168 ingressi giornalieri, e sono 2.642 in totale. La regione con più casi giornalieri oggi è l'Emilia Romagna (+1.942), seguita da Veneto (+1.715), Sicilia (+1.587) e Lombardia (+1.488). I casi totali salgono a 2.289.021. I guariti sono 16.035 (ieri 11.174), per un totale di 1.633.839. Il numero degli attualmente ...