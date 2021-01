OK Dieta detox dopo le feste, nutrizionista: bere solo tisane non basta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Non basta una tisana per disintossicare l’organismo stressato da tavole troppo abbondanti dei giorni di festa, meglio rimettersi in forma con un’alimentazione equilibrata, con poche calorie a base di alimenti vegetali, da seguire per due settimane. A pensarla così è la ricercatrice del Crea Alimenti e nutrizione, Stefania Ruggeri che scende in campo con una serie di piccole regole che partono dal carrello della spesa per arrivare alla tavola.“Le diete detox tanto pubblicizzate non hanno efficacia per depurare il nostro organismo”, spiega Ruggeri, bocciando i digiuni prolungati solo ad acqua che risultano dannosissimi per la salute. Detossificare, secondo la nutrizionista, è una cosa complessa e lunga. “bere anche 1 litro di tisana non basterebbe a ripulire tutto l’organismo – ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nonuna tisana per disintossicare l’organismo stressato da tavole troppo abbondanti dei giorni di festa, meglio rimettersi in forma con un’alimentazione equilibrata, con poche calorie a base di alimenti vegetali, da seguire per due settimane. A pensarla così è la ricercatrice del Crea Alimenti e nutrizione, Stefania Ruggeri che scende in campo con una serie di piccole regole che partono dal carrello della spesa per arrivare alla tavola.“Le dietetanto pubblicizzate non hanno efficacia per depurare il nostro organismo”, spiega Ruggeri, bocciando i digiuni prolungatiad acqua che risultano dannosissimi per la salute. Detossificare, secondo la, è una cosa complessa e lunga. “anche 1 litro di tisana non basterebbe a ripulire tutto l’organismo – ...

lillydessi : Dieta detox dopo le feste ma bere tisane non basta - Terra & Gusto - Agenzia ANSA - lillydessi : Dieta, depurarsi dopo le festività, parola d'ordine: detox. Si parte con acqua, zenzero e limone - Il Messaggero… - lillydessi : L'esperta: va bene la dieta detox dopo le feste, ma bere tisane non basta - Alto Adige - CarlaChamorros : Marco Bianchi: «Le diete detox non servono. Vi dico io cosa mangiare per tornare in forma» - zitellacongatti : Ovviamente la salemi oltre alle scemate detox segue anche la dieta del gruppo sanguigno. #GFvip -