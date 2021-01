Oggi Zaki sarà cittadino onorario bolognese (Di lunedì 11 gennaio 2021) BOLOGNA – La città di Bologna si prepara a conferire la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Oggi il Consiglio comunale è chiamato ad approvare la delibera che sancisce il riconoscimento. “Una decisione importante e una risposta a tutte le persone che si stanno battendo contro l’ingiusta e forzata detenzione del giovane studente- commenta l’assessore alla Cultura di Palazzo D’Accursio, Matteo Lepore-. Patrick sarà cittadino onorario di Bologna perché la libertà è un diritto universale e uno dei valori fondanti della nostra città, tanto che la parola libertà è scritta nello stemma del Comune di Bologna. Sarà cittadino onorario perché non intendiamo arrenderci. Perché non lo lasceremo solo. Perché chiederemo ancora la sua liberazione finché non lo vedremo rientrare in Italia e riprendere i suoi studi all’Università di Bologna che lo ha accolto e lo aspetta”. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) BOLOGNA – La città di Bologna si prepara a conferire la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Oggi il Consiglio comunale è chiamato ad approvare la delibera che sancisce il riconoscimento. “Una decisione importante e una risposta a tutte le persone che si stanno battendo contro l’ingiusta e forzata detenzione del giovane studente- commenta l’assessore alla Cultura di Palazzo D’Accursio, Matteo Lepore-. Patrick sarà cittadino onorario di Bologna perché la libertà è un diritto universale e uno dei valori fondanti della nostra città, tanto che la parola libertà è scritta nello stemma del Comune di Bologna. Sarà cittadino onorario perché non intendiamo arrenderci. Perché non lo lasceremo solo. Perché chiederemo ancora la sua liberazione finché non lo vedremo rientrare in Italia e riprendere i suoi studi all’Università di Bologna che lo ha accolto e lo aspetta”.

