Oggi riaprono le scuole superiori in tre Regioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Rientro in classe, Oggi, per i ragazzi delle scuole superiori in Toscana (poco più di 166mila), Abruzzo (56.500) e Valle d’Aosta. I ragazzi rientreranno al 50% in presenza. Tutte le altre Regioni hanno scelto di rinviare il ritorno sui banchi degli studenti delle superiori in date che vanno dal 18 gennaio al 1 febbraio. Sono previsti per Oggi proteste e flash mob. Ragazzi, studenti e docenti, dal Nord al Sud, chiedono di poter tornare a scuola In Trentino Alto Adige già dal 7 gennaio tutti gli alunni dalle materne alle superiori sono rientrati in classe. Nelle altre Regioni il rientro dei ragazzi delle superiori è posticipato con date differenziate da territorio a territorio che vanno dal 18 gennaio (Piemonte, Lazio, Liguria, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Rientro in classe,, per i ragazzi dellein Toscana (poco più di 166mila), Abruzzo (56.500) e Valle d’Aosta. I ragazzi rientreranno al 50% in presenza. Tutte le altrehanno scelto di rinviare il ritorno sui banchi degli studenti dellein date che vanno dal 18 gennaio al 1 febbraio. Sono previsti perproteste e flash mob. Ragazzi, studenti e docenti, dal Nord al Sud, chiedono di poter tornare a scuola In Trentino Alto Adige già dal 7 gennaio tutti gli alunni dalle materne allesono rientrati in classe. Nelle altreil rientro dei ragazzi delleè posticipato con date differenziate da territorio a territorio che vanno dal 18 gennaio (Piemonte, Lazio, Liguria, ...

