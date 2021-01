Nuovo piano pandemico 2021-2023 | “Curare prima chi ha più possibilità di trarne beneficio”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Effettuare esercitazioni, assila disponibilità di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari, provvedere alle scorte e assila disponibilità di farmaci antivirali antinfluenzali e vaccini pandemici contro virus influenzali aviari che si dimostrino in grado di passare all’uomo. Sono solo alcune tra le azioni preventive da intraprendere per non farsi travolgere da una futura pandemia, secondo il, elaborato dal dipartimento Prevenzione del ministero della Salute in 140 pagine, e sottoposto ora al vaglio delle Regioni. Qualora la “scarsità renda le risorse insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari ...