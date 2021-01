Nuovo Dpcm: verso 100 giorni di lockdown (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il governo punta a prorogare fino al 30 giugno lo stato di emergenza, con l’introduzione di soglie più basse dell’indice Rt perché scattino le zone arancioni e rosse. Nel Nuovo Dpcm la prima stretta con la zona gialla che diventa stabilmente “rafforzata”. Questa mattina l'incontro-confronto con i Governatori delle Regioni. L’attesa per questa settimana è sull’arrivo del Nuovo Dpcm, previsto per giovedì 14 gennaio, sull’onda della linea dura che prevede una stretta su bar e ristoranti, regole più rigide per le zone gialle e soglie più basse perché scattino le zone arancioni e rosse. Ma è sul piano del governo a medio termine che si affacciano le ipotesi di misure più rigide per contrastare l’imminente terza ondata di contagi di Coronavirus. Si tratta di una stretta per circa 100 giorni che ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il governo punta a prorogare fino al 30 giugno lo stato di emergenza, con l’introduzione di soglie più basse dell’indice Rt perché scattino le zone arancioni e rosse. Nella prima stretta con la zona gialla che diventa stabilmente “rafforzata”. Questa mattina l'incontro-confronto con i Governatori delle Regioni. L’attesa per questa settimana è sull’arrivo del, previsto per giovedì 14 gennaio, sull’onda della linea dura che prevede una stretta su bar e ristoranti, regole più rigide per le zone gialle e soglie più basse perché scattino le zone arancioni e rosse. Ma è sul piano del governo a medio termine che si affacciano le ipotesi di misure più rigide per contrastare l’imminente terza ondata di contagi di Coronavirus. Si tratta di una stretta per circa 100che ...

