Nuovo DPCM, tutte le ipotesi: dallo stop all’asporto dopo le 18 alle nuove zone rosse (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dal 16 gennaio, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, entrerà in vigore un Nuovo DPCM con ulteriori restrizioni. Lo ha detto anche il ministro Speranza in una delle sue ultime interviste, ieri sera su Rai 3 in diretta a Che tempo che fa. Nelle ultime settimane i contagi sono infatti nuovamente aumentati e il Governo è pronto a un’ulteriore stretta per evitare che le terapie intensive vadano in difficoltà e anche per cercare di arginare il contagio, i numeri infatti, continuano a crescere. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal Nuovo decreto? Sono tante le ipotesi che attualmente si stanno rincorrendo: da uno stop dell’asporto dopo le 18 per i ristoranti a nuove zone rosse che dovranno dunque osservare regole molto rigide. E ancora, l’ultima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dal 16 gennaio, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, entrerà in vigore uncon ulteriori restrizioni. Lo ha detto anche il ministro Speranza in una delle sue ultime interviste, ieri sera su Rai 3 in diretta a Che tempo che fa. Nelle ultime settimane i contagi sono infatti nuovamente aumentati e il Governo è pronto a un’ulteriore stretta per evitare che le terapie intensive vadano in difficoltà e anche per cercare di arginare il contagio, i numeri infatti, continuano a crescere. Ma cosa dobbiamo aspettarci daldecreto? Sono tante leche attualmente si stanno rincorrendo: da unodell’asportole 18 per i ristoranti ache dovranno dunque osservare regole molto rigide. E ancora, l’ultima ...

Da oggi alcune Regioni sono tornate in fascia arancione, mentre si annunciano nuove restrizioni con il prossimo Dpcm: di fronte a tutto cio', all'emergenza sanitaria in atto e all'impatto sulle catego ...

Da oggi alcune Regioni sono tornate in fascia arancione, mentre si annunciano nuove restrizioni con il prossimo Dpcm: di fronte a tutto cio', all'emergenza sanitaria in atto e all'impatto sulle catego ...