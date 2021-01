Nuovo Dpcm, Toti: “No al divieto di asporto take away per ristoranti e bar dopo le 18” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Ho detto al Governo di essere contrario al divieto di asporto take away per ristoranti e bar dopo le 18“. È questa la presa di posizione del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al termine della prima riunione con il Governo in vista del prossimo Dpcm. “Queste attività, pur potendo continuare con le consegne a domicilio, rischiano di essere penalizzate ancora di più, dopo aver già subito pesanti restrizioni – ha sottolineato Toti in un post su Facebook -. Bene invece l’introduzione di una zona bianca, come avevamo proposto già oltre un mese fa, cioè una zona dove, virus permettendo, si possa cominciare un lento ritorno alla normalità“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Ho detto al Governo di essere contrario aldipere barle 18“. È questa la presa di posizione del presidente della Regione Liguria, Giovanni, al termine della prima riunione con il Governo in vista del prossimo. “Queste attività, pur potendo continuare con le consegne a domicilio, rischiano di essere penalizzate ancora di più,aver già subito pesanti restrizioni – ha sottolineatoin un post su Facebook -. Bene invece l’introduzione di una zona bianca, come avevamo proposto già oltre un mese fa, cioè una zona dove, virus permettendo, si possa cominciare un lento ritorno alla normalità“. SportFace.

