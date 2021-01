Nuovo DPCM, terminata riunione tra Stato e Regioni. Nuovo incontro per giovedì prossimo. Gli ultimi aggiornamenti (Di lunedì 11 gennaio 2021) terminata la riunione tra il governo e le Regioni con al centro le nuove misure restrittive che entreranno nel Nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021)latra il governo e lecon al centro le nuove misure restrittive che entreranno nelin vigore dal 16 gennaio. L'articolo .

rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - fattoquotidiano : IL NUOVO DPCM - Stop all’asporto dalle 18, viaggi interregionali vietati, niente sci. Stato d’emergenza prorogato,… - hznll28 : RT @ultimenotizie: Il governo prepara il nuovo #Dpcm: stretta su movida, vietato l'asporto dai bar a partire dalle 18 ed estendendo il divi… - cpetacci : RT @Signorasinasce: Nel #Dpcm il colpo di grazia per #bar e #ristoranti. Stop all'asporto dopo le 18. Probabilmente erano sopravvissuti in… -