Nuovo dpcm, stop spostamenti anche in regioni gialle. Bar, niente asporto dalle 18 (Di lunedì 11 gennaio 2021) La finisce nel mirino del. Dopo le ultime notizie su assembramenti e feste illegali in piazze e strade privilegiate per le serate dei ragazzi, in vista del Nuovo , l'esecutivo sta pensando di ridurre ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) La finisce nel mirino del. Dopo le ultime notizie su assembramenti e feste illegali in piazze e strade privilegiate per le serate dei ragazzi, in vista del, l'esecutivo sta pensando di ridurre ...

rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - fattoquotidiano : IL NUOVO DPCM - Stop all’asporto dalle 18, viaggi interregionali vietati, niente sci. Stato d’emergenza prorogato,… - osservando001 : RT @IlariaBifarini: Quindi col nuovo #Dpcm non posso neanche comprarmi una pizza vicino casa per cena? Solo sushi freddo nei contenitori di… - 13onthehand : RT @ashcoltami: Sembrerebbe che col nuovo dpcm venga introdotto il divieto di asporto dopo le 18 Una cagata pazzesca per ammazzare ulterior… -