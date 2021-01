Nuovo Dpcm, spostamenti e zona bianca: cosa cambia dal 16 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Dpcm del 15 gennaio 2021 si avvicina: al termine del “provvedimento ponte” introdotto dopo l’Epifania, l’Italia si prepara ad accogliere l’ennesima serie di provvedimenti anti contagio da Coronavirus. Saranno discusse oggi, lunedì 11 gennaio, le proposte emerse ieri nell’incontro del premier Conte con i capidelegazione delle forze di maggioranza. Il vertice con i governatori delle Regioni non sembra però portar con sé allentamenti sostanziali. Leggi anche >> Zone d’Italia, quali regioni rischiano di diventare rosse dal 16 gennaio Dpcm 15 gennaio 2021, cosa cambia: spostamenti e aperture Stando a quanto riportato da Il Giornale, l’idea del governo sarebbe quella di prorogare lo stato d’emergenza per i prossimi tre mesi, dunque ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ildel 152021 si avvicina: al termine del “provvedimento ponte” introdotto dopo l’Epifania, l’Italia si prepara ad accogliere l’ennesima serie di provvedimenti anti contagio da Coronavirus. Saranno discusse oggi, lunedì 11, le proposte emerse ieri nell’incontro del premier Conte con i capidelegazione delle forze di maggioranza. Il vertice con i governatori delle Regioni non sembra però portar con sé allentamenti sostanziali. Leggi anche >> Zone d’Italia, quali regioni rischiano di diventare rosse dal 16152021,e aperture Stando a quanto riportato da Il Giornale, l’idea del governo sarebbe quella di prorogare lo stato d’emergenza per i prossimi tre mesi, dunque ...

rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - appasite : RT @ashcoltami: Sembrerebbe che col nuovo dpcm venga introdotto il divieto di asporto dopo le 18 Una cagata pazzesca per ammazzare ulterior… - Maopequeno68 : RT @mgmaglie: Nuovo dpcm,voci dal Comitato della #psicodittaturasanitaria: proroga delle visite private per sole due persone,stretta sulla… -