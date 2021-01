Nuovo Dpcm, nuove restrizioni per altri 100 giorni ma è in arrivo anche la “zona bianca” (Di lunedì 11 gennaio 2021) altri 100 giorni di limitazioni per fermare la terza ondata di Covid. Su questo obiettivo si lavora al Nuovo Dpcm che potrebbe vedere luce giovedì 14 gennaio. Il punto di partenza è il documento stilato dalla “cabina di regia” della direzione sanitaria facente capo al Ministero della Salute, al termine della riunione dell’8 gennaio scorso. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 11 gennaio 2021)100di limitazioni per fermare la terza ondata di Covid. Su questo obiettivo si lavora alche potrebbe vedere luce giovedì 14 gennaio. Il punto di partenza è il documento stilato dalla “cabina di regia” della direzione sanitaria facente capo al Ministero della Salute, al termine della riunione dell’8 gennaio scorso. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - LaScordio : Morning news ?? • Oggi vertice Governo-Regioni per il nuovo dpcm, in vigore dal 16. Ipotesi zona bianca •Snodo esec… - lukeflyup : RT @mgmaglie: Nuovo dpcm,voci dal Comitato della #psicodittaturasanitaria: proroga delle visite private per sole due persone,stretta sulla… -