Nuovo Dpcm: Lombardia, Campania e Friuli chiedono zona arancione in tutta Italia (Di lunedì 11 gennaio 2021) zona arancione in tutta Italia. È questa la proposta che è stata avanzata dai presidenti delle regioni Lombardia, Campania e Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto si apprende, durante il corso dell'incontro tra Governo e Regioni i governatori Fontana, De Luca e Fedriga avrebbero chiesto una linea di prudenza uguale per tutta Italia. zona arancione ovunque ed eventualmente ulteriori strette in caso di peggioramento dei dati.

