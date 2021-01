Nuovo Dpcm: le ipotesi del governo tra zona bianca e limiti alla mobilità (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dal 16 gennaio entrerà in vigore il Nuovo Dpcm: dopo il vertice della maggioranza, il governo ha avviato il confronto con le Regioni per stabilire i nuovi provvedimenti. VINCENZO PINTO/AFP via Getty ImagesCresce l’attesa per le misure restrittive previste dal Nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire da sabato 16 gennaio. Dopo il vertice tra governo, Regioni, Anci e Upi si capirà quali saranno i provvedimenti da attuare per contenere i contagi ed evitare l’arrivo di una terza ondata. Nel frattempo sembra essere sempre più probabile la proroga dello stato di emergenza, in scadenza a fine gennaio, fino al 30 aprile. L’ipotesi, ancora da confermare, è emersa durante il confronto tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione della ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dal 16 gennaio entrerà in vigore il: dopo il vertice della maggioranza, ilha avviato il confronto con le Regioni per stabilire i nuovi provvedimenti. VINCENZO PINTO/AFP via Getty ImagesCresce l’attesa per le misure restrittive previste dalche entrerà in vigore a partire da sabato 16 gennaio. Dopo il vertice tra, Regioni, Anci e Upi si capirà quali saranno i provvedimenti da attuare per contenere i contagi ed evitare l’arrivo di una terza ondata. Nel frattempo sembra essere sempre più probabile la proroga dello stato di emergenza, in scadenza a fine gennaio, fino al 30 aprile. L’, ancora da confermare, è emersa durante il confronto tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione della ...

