Nuovo Dpcm, incontro Governo-Regioni: ipotesi abbassamento indici per zona arancione (Di lunedì 11 gennaio 2021) La preoccupazione è tanta e il tema sulle restrizioni che entreranno in vigore nel prossimo Dpcm è tuttora in discussione. Importanti novità, però, arrivano dall’incontro mattutino tra Governo e Regioni nel quale si è sottolineata la necessità di abbassare gli indici di rischio per facilitare gli ingressi in zona arancione delle Regioni a rischio alto. Secondo quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe ribadito che anche nel Nuovo Dpcm (in vigore dal 16 gennaio) verrà mantenuto il modello delle fasce con la conferma dell’abbassamento della soglia dell’Rt: con 1 si va in arancione e con 1,25 in zona rossa. Confermata anche la norma delle ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) La preoccupazione è tanta e il tema sulle restrizioni che entreranno in vigore nel prossimoè tuttora in discussione. Importanti novità, però, arrivano dall’mattutino tranel quale si è sottolineata la necessità di abbassare glidi rischio per facilitare gli ingressi indellea rischio alto. Secondo quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe ribadito che anche nel(in vigore dal 16 gennaio) verrà mantenuto il modello delle fasce con la conferma dell’della soglia dell’Rt: con 1 si va ine con 1,25 inrossa. Confermata anche la norma delle ...

rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - matteograndi : E dopo aver abolito la movida, adesso con il nuovo DPCM faremo una stretta sulla movida immaginaria. Ché non si sa mai. - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - tax_analysis : RT @DavelloStefano: Con questo nuovo #Dpcm si sancisce la chiusura definitiva di #Bar e #Ristoranti. E tutti i settori a loro collegati.… - Rog_2 : RT @Signorasinasce: Nel #Dpcm il colpo di grazia per #bar e #ristoranti. Stop all'asporto dopo le 18. Probabilmente erano sopravvissuti in… -