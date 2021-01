Nuovo DPCM | in corso riunione tra Stato e Regioni Gli ultimi aggiornamenti

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

Nuovo Dpcm, le regole dal 16 gennaio 2021 stop all'asporto bar dopo le 18 solo consegne a domicilio per evitare assembramenti, musei cinema e sport ...Dopo l’incontro di ieri tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza, è fissato per oggi il confronto con le Regioni sul provvedimento atteso per il prossimo 16 gennaio. Nuovo Nuo ...