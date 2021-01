Nuovo Dpcm, il Governo vuole proibire ai i bar anche la vendita da asporto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Governo, preoccupato dagli assembramenti davanti ai locali e dai dati sul contagio, prepara una nuova stretta: il prossimo Dpcm con ogni probabilità proibirà per i bar la vendita da asporto dopo le ore 18. Regole più dure, che impongano uno stop totale ad aperitivi, feste o incontri improvvisati in strada, assembramenti di persone davanti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il, preoccupato dagli assembramenti davanti ai locali e dai dati sul contagio, prepara una nuova stretta: il prossimocon ogni probabilità proibirà per i bar ladadopo le ore 18. Regole più dure, che impongano uno stop totale ad aperitivi, feste o incontri improvvisati in strada, assembramenti di persone davanti L'articolo proviene da Leggilo.org.

rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - franco_guerci : RT @mgmaglie: Nuovo dpcm,voci dal Comitato della #psicodittaturasanitaria: proroga delle visite private per sole due persone,stretta sulla… - Italia_Notizie : Nuovo Dpcm del 16 gennaio: in zona gialla regole più severe, weekend sempre in arancione, arriva la fascia bianca -