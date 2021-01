Nuovo Dpcm: blocco spostamenti, spiraglio per i musei e zona bianca (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il governo prepara il nuovo Dpcm con le limitazioni a partire dal 16 gennaio. La chiamano la stretta dei “cento giorni” perché, hanno spiegato in consiglio dei ministri «se riusciamo a vaccinare tutti gli operatori sanitari, gli 80enni e parte dei 70enni, tra cento giorni, a fine aprile, avremo una pressione sulla rete ospedaliera assolutamente gestibile e se funziona, potremo ritenere il Covid soltanto un ricordo». Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il governo prepara il nuovo Dpcm con le limitazioni a partire dal 16 gennaio. La chiamano la stretta dei “cento giorni” perché, hanno spiegato in consiglio dei ministri «se riusciamo a vaccinare tutti gli operatori sanitari, gli 80enni e parte dei 70enni, tra cento giorni, a fine aprile, avremo una pressione sulla rete ospedaliera assolutamente gestibile e se funziona, potremo ritenere il Covid soltanto un ricordo».

