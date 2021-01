Nuovo Dpcm 16 gennaio: Lombardia sempre più vicina alla zona rossa (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gennaio 2021 - Ci siamo. Da oggi fino al 15 gennaio entra in vigore una nuova fase del cosiddetto decreto ponte varato dal governo per contenere i contagi Covid. E torna la ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 112021 - Ci siamo. Da oggi fino al 15entra in vigore una nuova fase del cosiddetto decreto ponte varato dal governo per contenere i contagi Covid. E torna la ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm 16 gennaio: in zona gialla regole più severe, weekend arancione, fascia bianca Corriere della Sera Governo lavora al nuovo dpcm con misure e restrizioni: incontro con Regioni

NordEst (Adnkronos) – Nuovo dpcm in arrivo con rinnovate regole e restrizioni, misure per spostamenti tra regioni, zona arancione, zona bianca e orari e divieti per i bar. Dopo l’incontro di ieri tra ...

Coronavirus in Lombardia, Fontana: "Vicini a zona rossa, peggiorati tutti i parametri"

In Lombardia "la scorsa settimana l'Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri ci stiamo sicuramente ... e governo per stabilire i contenuti del prossimo Dpcm. "Mi ...

