Nuovo Dpcm 16 gennaio 2021: stop asporto bar dopo le 18, spostamenti e zona bianca, ecco le ipotesi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si va verso una nuova stretta in Italia e il Governo in queste ore sta valutando ulteriori misure restrittive per arginare la diffusione del virus. E se ieri sera si è tenuto l'incontro tra il premier Conte e i capi di delegazione, questa mattina c'è stata la riunione tra il Governo e le Regioni. Tra novità e conferme, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni: potrebbero essere confermati il coprifuoco alle 22 e il divieto di spostamento tra regioni, anche tra quelle in zona gialla. Nuovo Dpcm 16 gennaio 2021: stop asporto bar dopo le 18 Un'ipotesi molto discussa e che il Governo sembrerebbe voler introdurre all'interno del Dpcm, che entrerà in vigore dal 16 gennaio 2021, è quella ...

