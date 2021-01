Nuove “zone rosse”, Zaia striglia il governo: «Il Veneto non è il lazzaretto d’Italia» (Di lunedì 11 gennaio 2021) «Il Veneto ha i suoi problemi, certo c’è una forte pressione ospedaliera, ma non è il lazzaretto d’Italia». Dalle sede della Protezione civile di Marghera, il governatore Luca Zaia mette i puntini sulle “i”. E striglia il governo circa l’adozione dei criteri in vista delle Nuove restrizioni con cui fronteggiare l’epidemia. L’intenzione del governo, ora accantonata secondo il presidente, era quella di assumere il numero dei positivi quale parametro per le Nuove “zone rosse”. Ma è un criterio che Zaia contesta. «Questa faccenda del numero assoluto di positivi – spiega – è una farsa. Noi facciamo più tamponi e troviamo più positivi». Zaia contesta il parametro dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) «Ilha i suoi problemi, certo c’è una forte pressione ospedaliera, ma non è il». Dalle sede della Protezione civile di Marghera, il governatore Lucamette i puntini sulle “i”. Eilcirca l’adozione dei criteri in vista dellerestrizioni con cui fronteggiare l’epidemia. L’intenzione del, ora accantonata secondo il presidente, era quella di assumere il numero dei positivi quale parametro per le”. Ma è un criterio checontesta. «Questa faccenda del numero assoluto di positivi – spiega – è una farsa. Noi facciamo più tamponi e troviamo più positivi».contesta il parametro dei ...

