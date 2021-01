“Non è possibile, che tristezza!”. Lutto nel calcio: l’attaccante si accascia al suolo durante la partita. Aveva solo 30 anni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lutto atroce nel mondo del calcio. Siamo in Francia dove la morte di Christopher Maboulou ha lasciato di sasso l’intera comunità sportiva. Il calciatore è scomparso all’età di 30 anni dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco. Il centravanti francese naturalizzato della Repubblica del Congo, secondo quanto ricostruito sino ad ora, avrebbe accusato il malore mentre stava giocando in una partitella tra amici. Diffusasi la notizia della tragedia sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio per la famiglia di Maboulou. Il giocatore francese naturalizzato della Repubblica del Congo Christopher Maboulou è deceduto nella giornata di ieri, domenica 10 gennaio. Secondo quanto riporta la stampa transalpina, il calciatore 30enne si sarebbe accasciato al suolo, colpito da un arresto cardiaco, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021)atroce nel mondo del. Siamo in Francia dove la morte di Christopher Maboulou ha lasciato di sasso l’intera comunità sportiva. Il calciatore è scomparso all’età di 30dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco. Il centravanti francese naturalizzato della Repubblica del Congo, secondo quanto ricostruito sino ad ora, avrebbe accusato il malore mentre stava giocando in una partitella tra amici. Diffusasi la notizia della tragedia sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio per la famiglia di Maboulou. Il giocatore francese naturalizzato della Repubblica del Congo Christopher Maboulou è deceduto nella giornata di ieri, domenica 10 gennaio. Secondo quanto riporta la stampa transalpina, il calciatore 30enne si sarebbeto al, colpito da un arresto cardiaco, ...

Tg3web : Oggi sarebbe dovuto essere il giorno del rientro a scuola in tutta Italia, ma sta accadendo solo in tre regioni. Ne… - pfmajorino : Ma è mai possibile che #Meloni e c non attacchino le folli teorie complottiste dei trumpiani de noantri? Che squallore. - ItaliaViva : Non si può governare così. Quello che chiediamo al Presidente del Consiglio è: è possibile avere un benedetto testo… - Marco77018284 : @andre61219 @ParasiteMale @SwissRamble Come è possibile che una società come il Milan abbia questi ricavi ? Forse è… - Seamus_The_Dog : @blue_flag4 Le sette classiche usano l'isolamento per ottenere l'effetto... mi chiedo come sia possibile farlo su i… -

Ultime Notizie dalla rete : Non possibile Coronavirus, ecco cosa si può fare dall’11 al 15 gennaio. Cinque le regioni in zona arancione Il Sole 24 ORE Scuola:Marcucci,Toscana indica possibile soluzione

ROMA, 11 GEN - "La Toscana indica una possibile soluzione al problema più grave che abbiamo dall'inizio della pandemia: la scuola. E' l'unica Regione di grandi dimensioni che oggi ha ripreso le lezion ...

Tutor anti-assembramenti alle fermate dei bus. Ritorno a scuola, nasce il modello Toscana

Ecco il piano della Regione per riportare da oggi nelle classi la metà degli oltre 160mila studenti delle superiori. Potenziate le corse dei mezzi pubblici, filtri agli ingressi degli istituti e uscit ...

ROMA, 11 GEN - "La Toscana indica una possibile soluzione al problema più grave che abbiamo dall'inizio della pandemia: la scuola. E' l'unica Regione di grandi dimensioni che oggi ha ripreso le lezion ...Ecco il piano della Regione per riportare da oggi nelle classi la metà degli oltre 160mila studenti delle superiori. Potenziate le corse dei mezzi pubblici, filtri agli ingressi degli istituti e uscit ...