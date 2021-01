Non ci sono conferme che collegano il decesso di un medico Usa con il vaccino anti-Covid (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 7 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la segnalazione di un articolo del tabloid inglese Daily Mail, pubblicato il 6 gennaio 2021, il cui lungo titolo già riassume il contenuto. Si legge “La moglie di un dottore di Miami di 56 anni, ‘perfettamente in salute’, morto di una malattia del sangue 16 giorni dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer per la Covid-19, è certa che la morte sia stata scatenata dall’iniezione, mentre il gigante dei farmaci investiga la prima morte con un sospetto collegamento con l’iniezione”. La notizia è stata riportata anche da altri media americani e ripresa anche su alcuni siti italiani. L’articolo racconta come a Gregory Michael, ginecologo al Mount Sinai Medical Center di Miami, sia stata diagnosticata una condizione nota come porpora trombocitopenica immune o idiopatica (Pti) tre giorni dopo aver ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 7 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la segnalazione di un articolo del tabloid inglese Daily Mail, pubblicato il 6 gennaio 2021, il cui lungo titolo già riassume il contenuto. Si legge “La moglie di un dottore di Miami di 56 anni, ‘perfettamente in salute’, morto di una malattia del sangue 16 giorni dopo aver ricevuto ilPfizer per la-19, è certa che la morte sia stata scatenata dall’iniezione, mentre il gigante dei farmaci investiga la prima morte con un sospetto collegamento con l’iniezione”. La notizia è stata riportata anche da altri media americani e ripresa anche su alcuni siti italiani. L’articolo racconta come a Gregory Michael, ginecologo al Mount Sinai Medical Center di Miami, sia stata diagnosticata una condizione nota come porpora trombocitopenica immune o idiopatica (Pti) tre giorni dopo aver ...

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Meloni: “Non sono la sciamana d’Italia” La Stampa John Dillermand, la tv danese e la serie tv per bambini su un uomo dal pene lunghissimo

Lo show per giovanissimi ha scatenato un acceso dibattito, in un paese recentemente scosso da un #MeToo nazionale ...

Covid, via libera alle visite ai malati Marito e moglie riuniti dopo un mese

Non la vedeva dal 6 dicembre. La visita ai malati gravi, ora possibile grazie a una delibera della Regione Toscana, è durata un quarto d’ora ed è stata indimenticabile per entrambi ...

