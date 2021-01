“Non ci fermeremo”. L’industria del Wedding si unisce per ripartire in sicurezza (Di lunedì 11 gennaio 2021) Malgrado il governo, si prova a ripartire. E anche il settore settore Wedding ora si mette in modo. Da nord a sud, infatti, le associazioni si uniscono per far ripartire in sicurezza i matrimoni: la Giunta Esecutiva UNI ha approvato l’avvio dei lavori di un progetto di Prassi di Riferimento (UNI/PdR) che fornisca le linee guida per le misure da adottare nello svolgimento dei matrimoni e degli eventi ad essi collegati, contenendo il rischio di contagio da COVID-19. Il documento verrà sviluppato da Associazione Italiana Wedding Planner con l’aiuto di Associazione Wedding Planner Italia WPI, Puglia Wedding Production Association, Associazione Wedding Planner Puglia, Wedding Planner Palermo, Forte Village, Palazzo Fiuggi, Palazzo Doglio, ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Malgrado il governo, si prova a. E anche il settore settoreora si mette in modo. Da nord a sud, infatti, le associazioni si uniscono per farini matrimoni: la Giunta Esecutiva UNI ha approvato l’avvio dei lavori di un progetto di Prassi di Riferimento (UNI/PdR) che fornisca le linee guida per le misure da adottare nello svolgimento dei matrimoni e degli eventi ad essi collegati, contenendo il rischio di contagio da COVID-19. Il documento verrà sviluppato da Associazione ItalianaPlanner con l’aiuto di AssociazionePlanner Italia WPI, PugliaProduction Association, AssociazionePlanner Puglia,Planner Palermo, Forte Village, Palazzo Fiuggi, Palazzo Doglio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Non fermeremo Roma-Inter, Hakimi: “Sensazione agrodolce per il pari. Ma non ci fermeremo” fcinter1908 Posta foto dove sgozza e deride una pecora: assolto Assolto Emanuele Nocera

San Severo, 09/01/2021 – (foggiacittàaperta) “Questo individuo, insieme agli amici, una domenica come tante sgozza, scuoia, deride una povera pecora mettendo le foto sul suo profilo Facebook”. È parti ...

Assolto Emanuele Nocera, aveva “esibito” sui social l’uccisione di una pecora

... non ha avuto pietà di un povero essere… Oggi il mondo animalista piange ma non ci fermeremo – ha fatto sapere in un video pubblicato sui social Annarita Melfitani, leader di Guerrieri con la Coda ...

